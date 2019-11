Cronaca



Tesi (Slc-Cgil): “Cartiera Pieretti, una soluzione sostenibile deve essere trovata”

martedì, 26 novembre 2019, 15:43

Simone Tesi, per la SLC-CGIL - la R.S.U. e i lavoratori della Cartiera Pieretti, interviene riguardo la situazione dei lavoratori alla Cartiera Pieretti.

“La tensione – esordisce - è alta tra i lavoratori per la situazione nella quale versa un’azienda storica della lucchesia nella quale, molti di loro, lavorano da decenni o vi hanno lavorato e sono sempre in attesa che vengano saldate le loro spettanze; infatti, anche ex-dipendenti, che sono andati da poco in pensione e che sono sempre in attesa di ricevere il saldo di quanto loro dovuto da una vita di lavoro, hanno partecipato alle recenti iniziative sindacali, con lo scopo di portare solidarietà ai loro vecchi colleghi, ma anche per reclamare la loro parte”.

“Il fermo dell’attività produttiva – spiega - con la chiusura dell’azienda è, oggi, l’ultimo tassello della vicenda, nell’attesa delle decisioni del tribunale sulla domanda di concordato. Quello che provoca maggiore agitazione, è l’idea di poter essere messi a casa senza retribuzione. L’abbiamo detto a Cartiera Pieretti e abbiamo messo a conoscenza anche il Commissario”.

“Una soluzione sostenibile deve essere trovata! – conclude - Ringraziamo l’amministrazione comunale di Capannori per la vicinanza dimostrata e per l’appello fatto. Domani si svolgerà un incontro con Cartiera Pieretti per la richiesta di Cigo e ci andremo con questa posizione, per chiedere che ai lavoratori venga garantita una retribuzione”.