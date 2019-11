Cronaca



Truffa dello specchietto, svariati episodi in provincia

martedì, 19 novembre 2019, 10:17

Svariati episodi stanno accadendo in provincia a danno soprattutto di persone anziane: è la cosiddetta truffa dello specchietto. I soggetti sono stati descritti come un uomo e una donna che senza scrupoli, approfittando della buona fede dei cittadini, chiedono a titolo risarcitorio una somma di denaro che l'ignara vittima spesso elargisce senza batter ciglio assumendosi la responsabilità del finto danno provocato.



La polizia, pertanto, avvisa la cittadinanza che qualora dovessero imbattersi in tali situazioni, di allertare subito le forze dell' ordine sull utenza 113 avendo cura di annotare la targa del veicolo su cui i truffatori viaggiano.