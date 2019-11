Cronaca



Uccide la compagna con un colpo di mazza alla testa

venerdì, 22 novembre 2019, 15:23

di aldo grandi

L'ha uccisa con un colpo di mazza, di quelle utilizzate nei cantieri edili, dopodiché l'ha legata alle mani e al collo, l'ha avvolta in un sacco di plastica e l'ha traportata nella roulotte dove è stata trovata. In avanzato stato di decomposizione, domenica pomeriggio in un terreno a Torre del Lago.



Si chiamava Chiara Corrado, aveva 40 anni, era di Pisa e per la sua morte, avvenuta, presumibilmente tra luglio e agosto di quest'anno, è stato sottoposto a fermo di polizia il suo compagno, Graziano Zangari, 46 anni, originario di Cosenza, senza fissa dimora, in realtà abitante a Torre del Lago dove, tra l'altro, lavorava in un cantiere edile in via XX Settembre.



Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore presso il tribunale Aldo Ingangi e condotte dai carabinieri della compagnia di Viareggio del capitano Edoardo Cetola, del nucleo informativo del reparto operativo del tenente colonnello Paolo Floris e dal comandante del reparto operativo Dario Anfuso.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia viveva una relazione particolarmente burrascosa per motivi di gelosia da parte dell'uomo. L'ennesima lite, in un box del cantiere edile dove lavorava l'omicida, è stata fatale per la donna che è stata, successivamente trasportata nella roulotte che l'assassino aveva chiesto di poter usare come deposito ad un amico che ne era il proprietario.



Il lavoro dei militari dell'Arma è stato straordinario. In pochi giorni sono riusciti a risalire sia all'identità della vittima sia a quella del suo carnefice che, nel frattempo, era tornato a Cosenza dove è stato catturato.



L'accusa è omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Non ci sono altri indagati. L'uomo ha fatto tutto da sé. Era incensurato.



Foto di Ciprian Gheorghita