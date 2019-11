Cronaca



Un caso di meningite in una donna di 48 anni

lunedì, 4 novembre 2019, 19:19

Nell'ambito territoriale di Lucca si è registrato un caso di meningite in una donna di 48 anni, residente a Lucca. La paziente è adesso ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale “San Luca” in buone condizioni generali.

La donna nella giornata di ieri (domenica 3 novembre), si è recata al Pronto Soccorso di Lucca accusando un forte mal di testa che non passava in alcuna maniera (senza altri sintomi, ad esempio non aveva febbre).

Qui, a seguito degli accertamenti del caso, è stata fatta la diagnosi di sepsi meningococcica e nella giornata di oggi sono state richieste all’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze la conferma e la tipizzazione del patogeno, che verranno rese note nelle prossime ore.

E’ stato nel frattempo messo in atto il consueto percorso della profilassi. Sono quindi state predisposte le misure necessarie per i contatti più stretti e prolungati con la donna.