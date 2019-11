Cronaca



Una corona di alloro ai caduti della prima guerra mondiale a S. Pietro a Vico

lunedì, 4 novembre 2019, 18:55

Il 4 novembre l'associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e fondazione sezione di Lucca, ha reso omaggio ai caduti della prima guerra mondiale depositando una corona di alloro al monumento ai caduti della prima guerra mondiale a San Pietro a Vico. Insieme al presidente dell'Associazione Gino Franchi, c'erano il vice Enzo Giuntoli e a tutti gli amici che hanno avvertito il desiderio di esprimere la propria gratitudine di italiani ed il proprio orgoglio di lucchesi.

"Il 4 novembre - ricorda Enzo Giuntoli - non ricorrono i 101 anni della dichiarazione della guerra, ma i 101 anni di una battaglia il cui esito fu importante a determinarne la fine ed a consentire il ritorno a casa di decine di migliaia di uomini: profughi sparsi per l'Italia, fuggiti, dopo Caporetto, dalle terre già italiane occupate dagli austriaci. Chi pensa di volere la pace, dunque, non ha nessun motivo di sentirsi estraneo né a questi luoghi né a questa data. Queste ricorrenze sono anche l'occasione per riproporre all'attenzione, delle istituzioni e di quanti hanno a cuore le condizioni e la cura dei nostri monumenti".