Vigile del fuoco del comando di Lucca in missione in Antartide

mercoledì, 20 novembre 2019, 17:58

Il 19 novembre è partito per una missione nella base Italiana in Antartide per proseguire i lavori di costruzione di una pista aereoportuale.



Il vigile coordinatore Simone Toschi del comando dei vigili del fuoco di Lucca in servizio presso il distaccamento di Viareggio, dopo una selezione a cui hanno partecipato 500 unità di tutta l'Italia, ha superato una prova dove soltanto quattro unità sono partite per l'Antartide.



La missione durerà sino al 5 febbraio 2020. "Al nostro collega ed iscritto - commenta il coordinatore generale Stefano Pierini - gli auguriamo una buona missione e la gratitudine di portare in alto il comando di Lucca da parte della FNS CISL Toscana Nord".