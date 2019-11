Cronaca



Vigili del fuoco da Lucca per manifestazione a Roma

giovedì, 7 novembre 2019, 13:06

Il 19 novembre ci sara una manifestazione a Roma dove i sindacati Conapo, Sin Dir, Dir Stat e Ap Vvf chiederanno uno stanziamento di danaro nella legge finanziaria. L'invito a partecipare a questa manifestazione è stato rivolto anche a tutti gli altri sindacati, tuttavia l'invito non è stato da loro accolto: a renderlo noto il segretario del Conapo di Lucca, Nicola Todaro.



"Senza fare polemica - afferma - che in questo momento è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno, voglio spiegarvi che lo scopo della manifestazione è unicamente quello di ottenere uno stanziamento di soldi per risolvere il grave problema di sperequazione che c'è con le altre forze dell'ordine. Un vigile del fuoco percepisce in media 300 euro netti in meno al mese rispetto ad un suo parigrado in polizia, pur essendo dello stesso ministero dell'Interno, pur essendo anche il vigile del fuoco un agente di pubblica sicurezza e di aver giurato fedeltà alla Repubblica... purtroppo la tragicità dei fatti piemontesi ha fatto vedere che anche noi si rischia la vita, la perdiamo in un forse, ancora da chiarire da parte della magistratura, vile attentato".



"Partiranno vigili del fuoco di tutta italia - sostiene ancora Todaro -, da Lucca partiranno dall'avamposto più remoto di Castelnuovo di Garfagnana per passare dalla Versilia e Lucca, per confluire tutti in piazza Montecitorio per chiedere a nome di tutti i vigili del fuoco pari soldi e dignità... Domani piangeremo i nostri fratelli nell'ultimo saluto, la politica non ha ancora capito che noi siamo uomini in divisa che siamo pronti a morire, mentre gli attestati di stima degli altri corpi dello stato che hanno fatto risuonare le loro sirene davanti alle nostre caserme ci hanno e ci stanno dando forza per guardare avanti".