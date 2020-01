Cronaca



2020 di queste notti in piazza San Martino

mercoledì, 1 gennaio 2020, 02:35

Allo scoccare esatto della mezzanotte italiana e, dopo 18 minuti, di quella di Lucca, doppio brindisi sul palco in piazza San Martino per dare il benvenuto al nuovo anno. Il sindaco Alessandro Tambellini non poteva mancare e, come tutti gli anni da quando è in sella al palazzo dei Bradipi, ha voluto salutare in piazza l'avvento del 2020. Ai suoi piedi, si fa per dire, centinaia di persone piovute, nonostante il freddo, in città per partecipare a quello che, ormai e grazie all'associazione don Franco Baroni, è divenuto un appuntamento tradizionale. Dicono che il sindaco abbia brindato per tutti e a tutti, ma non a noi della Gazzetta di Lucca. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Noi, nonostante questo, abbiamo festeggiato ugualmente. Anche lo spumante può essere, per chi sa stare al mondo, esempio di integrazione e democrazia. Accanto al primo cittadino anche il vescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti.