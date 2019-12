A mezzanotte (o quasi) va...

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 1 gennaio 2020, 01:29

Non hanno voluto mancare all'appuntamento con gli auguri alla città di Lucca proprio il giorno dell'ultimo dell'anno: eccoli, tutti i vigili in servizio questa notte alla caserma di via Barbantini

martedì, 31 dicembre 2020, 17:26

L'episodio questa mattina al supermercato di viale Carlo del Prete. La donna era in compagnia di un uomo che si è dato alla fuga

martedì, 31 dicembre 2020, 10:44

Oltre sessanta, dei seicento intervenuti, gli studenti dell’ITE “F. Carrara” che hanno partecipato, il 20 dicembre scorso, al convegno organizzato a Lucca, presso la chiesa di S. Francesco, sul tema del bullismo e del cyberbullismo

lunedì, 30 dicembre 2020, 17:53

Per la festa di Capodanno in piazza San Martino a Lucca scattano le limitazioni legate all'utilizzo di contenitori rigidi e all'alcol. Lo dice l'ordinanza firmata oggi dal sindaco

lunedì, 30 dicembre 2020, 17:41

Con il cav. Antonio Querci scompare una figura molto conosciuta in città in quanto primo direttore della Confartigianato Imprese Lucca, fino ai primi anni ’90 meglio conosciuta come Associazione Libera degli Artigiani della provincia di Lucca

lunedì, 30 dicembre 2020, 17:33

L'amministrazione comunale, e in particolare l'assessore Francesco Raspini e il presidente del consiglio comunale, Francesco Battistini, ricordano che, secondo il regolamento di polizia urbana, è vietato accendere, lanciare e far esplodere qualsiasi artificio pirotecnico come petardi, mortaretti, razzetti, fischioni e simili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico