A Palazzo Gigli i destini incrociati per la Croce Rossa di Lucca

martedì, 3 dicembre 2019, 17:28

di giuseppe bini

Si terrà nello storico palazzo sede della cassa di Risparmio di Lucca, domenica 8 dicembre, l'inziativa promossa dal Club La Boheme e destinata a reperire fondi per la Croce Rossa.

Una serie di enti e associazioni sono coinvolte in questo spettacolo che unisce moda, musica e solidarietà, con uno sguardo particolare sulle eccellenze artistico/artiginanali lucchesi, sotto il comune denominatore delle musiche del nostro concittadino più illustre, il maestro Giacomo Puccini.

"Con l'associazione Club La Bohème, ha esordito in conferenza il soprano Silvana Froli -, da sempre vicina al territorio e che sposa le cause del sociale e della beneficenza (in questo caso la Croce Rossa di Lucca, organizziamo questo evento che sarà un po' fuori dai canoni".

"Generalmente cerchiamo in Giacomo Puccini il filo conduttore delle nostre iniziative - ha specificato -, abbiamo pensato di organizzare delle sfilate di moda, accessori e abiti, con sei stilisti lucchesi per dare risalto a questo tipo di eccellenze del territorio. Alle sfilate sarà abbinato poi un quadro tratto da un' opera pucciniana".

"Queste sfilate - è intervenuta quindi Tiziana Criscuoli, che presenterà la serata - all'interno della sede del Banco Popolare, saranno accompagnate dalle arie pucciniane, musica insolita per una sfilata ma non per questo meno incisiva e affascinante, in onore proprio all'oper del maestro. ni, musiche emozionanti. Sono musiche emozionanti, che eseguite all'interno di un palazzo storico come quello della banca, risulteranno di sicuro effetto emotivo".

"Destini intrecciati... tra note e trame", così il titolo dello spettacolo, che si incrociano (non solo tra note e tessuti) appunto anche con il lavoro dei volontari della Croce Rossa, chiamati ogni giorno ad intervenire operativamente su una serie di casi che gli mette davanti il destino di ogni singola persona.

In rappresentanza della Croce Rossa ha parlato Claudio dell'Amico :"Grazie di cuore per l'occasione che ci offre il Club La Boheme, è per noi motivo di soddisfazione essere protagonisti come beneficiari di questa iniziativa. Tengo a ricordare che un gruppo di 25 persone sono al momento in Albania per il terremoto, un nucleo di soccorso con mezzi speciali. Siamo abituati a cambiamenti continui, nouvi casi e nuove situazioni di nitervento ogni giorno".

Ma l'attività della Croce Rossa è ben presente anche sul territorio di Lucca: "Ultimamente siamo impegnati con l'unità di strada - ha specificato Dell'Amico -, con il centro di ascolto situato ai Pubblici Macelli, insomma siamo presenti fortemente sul territorio e chiediamo la collaborazione di tutti. Inviatiamo quindi la cittadinanza a partecipare a questo evento, il cui ricavato verrà destinato appunto per sostenere le nostre attività".

"Noi siamo soltanto intermediari che cercano sostegni e organizzano eventi - ha specifica Silvano Froli -, il grazie va ai volontari della Croce Rossa per quello che fanno ogni giorno. Volevo sottolineare anche un aspetto, ovvero rimarcare la validità della donna come figura trascinante di questi spiriti di solidarietà, la riabilitazione della figura femminile è uno dei temi che portiamo avanti come associazione".

Sei quindi le realtà lucchesi che saranno protagoniste delle sfilate: Inner Qviet di Ilaia Giannecchini (al battesimo del marchio), Pedonesi laboratorio orafo, Atelier Ricci, Villa Trentuno di Emilia Poli, Edda Berg, e l'Officina plurale femminile (laboratorio di sartoria del centro antiviolenza).

"Bella iniziativa su diversi livelli - ha commentato il Vice sindaco Giovanni Lemucchi -, oltre al fine della solidarietà. Sicuramente va ricordato che siamo nel mese pucciniano, il coinvolgimento della banca che ha concesso Palazzo Gigli, e il coinvolgimento di sponsor e attività del territorio. Quindi ottimo lavoro organizzativo su diversi piani".

Chiusura din conferenza destinata ancora a Silvana Froli: "Vogliamo altresì rendere tutti più consapevoli dell 'importanza di Puccini e in questo caso del mese pucciniano, dicembre. Puccini è un patrimonio immenso che deve essere legato anche ad eventi che vanno al di fuori delle canoniche rappresentazioni teatrali e concertistiche".

Le arie scelte, cantate dai soprani Froli e Perez Suarez, sono tratte da Le Villi, La Boheme, la Butterfly, La Fanciulla del West, Tosca e Turandot. Più un settimo quadro a sorpresa, che richiama i sette valori che animano l'attività della Croce Rossa.

I biglietti sono già disponibili, al costo di 25 euro, a palazzo Alexander o facendo un bonifico all'associazione Club La Boheme, oppure direttamente la sera stessa, sempre che ci siano posti, in quanto è previsto un numero massimo di 150 posti.

Appunamento domenica 8 dicembre quindi a partire dalle ore 17:00, a Palazzo Gigli, sede storica della Cassa di Risparmio di Lucca.