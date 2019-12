Cronaca



"Aggiungi un posto a tavola", un pranzo offerto dalla comunità di Sant'Egidio

mercoledì, 25 dicembre 2019, 19:21

di Lorenzo Vannucci

Duecentotrentanove persone a tavola e poco più di cento volontari, tutti ospitati dall'arcivescovado e, in contemporanea, 86 persone e 38 volontari raccolti a desinare tutti insieme presso il quartiere di Pontetetto: questi sono i numeri che riguardano i tradizionali pranzi natalizi, organizzati, sul territorio lucchese, dalla comunità di Sant'Egidio. Una tradizione, quella del pranzo natalizio ad opera della comunità, che si ripete da diciassette anni e che, in questa occasione, è stata organizzata, grazie al permesso ed al benestare della curia locale, proprio in arcivescovado. Un gesto fortemente simbolico che vuole far sentire la vicinanza anche della chiesa lucchese verso le persone più deboli.

Il pranzo a Pontetetto invece è un fatto segno dell'influenza che la comunità di Sant'Egidio ha all'interno del quartiere, un quartiere popolare dove spesso vi sono situazioni di disagio e difficoltà: in quell'area infatti è presente la "Scuola della Pace", da oltre un decennio, un doposcuola che funge da punto di raccolta per tutti coloro che ne avvertono l'esigenza.

"La partecipazione - ha spiegato Lino Paoli, uno dei responsabili della comunità locale - è stata la più numerosa da quando abbiamo cominciato questo tipo di attività. Alle 12.30 sono entrate tutte le persone. Ogni tavolo ha avuto gli ospiti e una o due persone della comunità che hanno pranzato con chi ha scelto di venire, per non rendere il pranzo un evento per i poveri, ma un evento con i poveri. A noi non interessa semplicemente fare una mensa, vogliamo che, chi vuole, possa vivere a tutti gli effetti uno dei giorni più importanti dell'anno insieme ad altre persone, insieme a noi. Ci sono famiglie che scelgono la nostra soluzione nonostante avrebbero possibilità economiche autonome proprio perché, con le attività e le reiterate frequentazioni nel corso del tempo, si è creato un rapporto tale per cui stare insieme è un effettivo piacere. Il motto che è stato usato quest'anno è "aggiungi un posto a tavola" , con l' idea di aggiungere un posto figurato nel cuore di ognuno, con l'idea di dedicare anche se stessi a chi è in difficoltà. E, in quest'ottica, occorre sottolineare come sia stato molto pisitivo il numero dei volontari che, accorsi per l'occasione, hanno accettato di mettersi a disposizione per esigenze altrui".

"L'anno passato - hanno spiegato dalla comunità di Sant'Egidio - circa 250 persone hanno pranzato assieme nel giorno di Natale, un gesto che in un tempo come quello che stiamo attraversando, caratterizzato da nuove diffuse paure e dal ritorno di un clima di contrapposizione e violenza che sembrava appartenere al passato, diviene ancora più significativo: l'unica strada possibile per costruire il futuro è imparare a vivere assieme. C'è infatti un grande bisogno di solidarietà nell'epoca della ricostruzione dei "muri". È diffuso il bisogno di occasioni in cui costruire "ponti" tra diversi e non "muri" di separazione. Pare che ci si debba occupare solo di sé stessi, svaniscono sogni, attese, speranze, c'è paura del futuro. Le nostre città respirano spesso aria di vittimismo, la sottile tristezza del nostro tempo, a cui si affiancano atteggiamenti di contrapposizione, spesso violenta, che mai si sarebbero potuti immaginare fino a pochi anni fa. Ci si concentra quindi sulla difesa del proprio residuo benessere, dimenticando di appartenere ad una comunità, ad una città, ad un NOI più grande che può dare un "senso" all'esistenza di ciascuno".



"A questo atteggiamento - hanno proseguito dalla comunità di Sant'Egidio - intendiamo contrapporre quello della "accoglienza", della "condivisione", della "gratitudine": ognuno di noi ha ricevuto molto, il desiderio di restituire ci spinge ad incontrare l'altro ed a costruire luoghi e relazioni dove davvero nessuno possa sentirsi escluso. Papa Francesco ha spesso parlato della necessità di volgere il nostro sguardo e le nostre attenzioni a quelle "periferie esistenziali" che ormai caratterizzano le nostre città. Povertà materiali, certamente, ma spesso aggravate dalla solitudine e dalla reciproca incomprensione. Il pranzo di Natale vuole essere una risposta concreta, nello spirito più autentico del Vangelo, al disagio umano e spirituale che emerge dalle "periferie esistenziali" di cui parla il Papa. Il giorno di Natale, quindi, le "periferie" umane diverranno invece il "centro" della città, una testimonianza gioiosa di come si può essere solidali tra persone con storie e tradizioni diverse, che desiderano abitare l'uno accanto all'altro e non l'uno contro l'altro".