Ancora pochi giorni del mercato artigianale in piazza S.Frediano

venerdì, 20 dicembre 2019, 12:34

Il giorno 19 dicembre, la Presidente di Confartigianato Imprese Lucca, dott.ssa Michela Fucile, il Direttore Roberto Favilla, alcuni fornai che hanno partecipato all'iniziativa “Pane e...”ed alcuni membri della Giunta di Confartigianato, si sono incontrati con la Presidente dell'Associazione Alice Benvenuti Onlus, signora Lucia Betti

venerdì, 20 dicembre 2019, 09:22

Nove le persone arrestate nel Nord Italia su ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze: sei cittadini dello Sri Lanka e tre rumeni

giovedì, 19 dicembre 2019, 15:27

Chi l'ha detto che a scuola la didattica debba sempre essere svolta in modo tradizionale e a volte, ammettiamolo, anche un po' noioso? Alla scuola primaria Giovanni Pascoli, dell'istituto comprensivo Lucca centro storico, non è così

giovedì, 19 dicembre 2019, 11:41

I tempi, si sa, sono quelli che sono. Tempi di magra per tutti, soprattutto per le scuole pubbliche, che hanno sempre meno risorse a disposizione per l'acquisto di materiali di prima necessità come carta per le stampanti, carta per i bagni, toner

giovedì, 19 dicembre 2019, 09:40

Sono i bimbi di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, recentemente travolta da un tornado che ne ha devastato vite umane e strutture

mercoledì, 18 dicembre 2019, 19:54

Partirà ad inizio anno il servizio fornito componendo il numero telefonico "0583.492003" e denominato "Chiamata Sociale", il progetto di informazioni e sostegno verso le persone anziane