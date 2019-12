Cronaca



Anpana: domenica "Natale a 4 Zampe" in Piazza S.Frediano

mercoledì, 11 dicembre 2019, 19:29

Come negli anni passati - quest'anno siamo alla quarta edizione - Anpana Lucca organizza, con il patrocinio del Comune di Lucca, inserita nel programma "Vivi Lucca 2019", l'iniziativa "Natale a 4 Zampe". Domenica prossima 15 dicembre, infatti, Babbo Natale con la slitta, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in Piazza S.Frediano a Lucca, aspetta bambini soli o con i loro amici pelosi per salire sulla slitta. I genitori e i nonni potranno fargli così una foto ricordo. La Ditta Le Vitialle offrirà caramelle ai bambini e l'Azienda Vet-line donerà un campioncino di cibo omaggio ai cani presenti. Durante l'evento saranno raccolti fondi per l'acquisto delle attrezzature della nuova ambulanza veterinaria di Anpana Lucca.