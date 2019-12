Cronaca



Atto vandalico al presepe di Valgiano

giovedì, 26 dicembre 2019, 22:07

di barbara ghiselli

Come vi sentireste se, in pochi attimi, il lavoro di tre mesi , peraltro gratuito e fatto solo per il bene della comunità e per portare avanti una tradizione, venisse vanificato da un atto vandalico? Sareste giustamente delusi, amareggiati, arrabbiati? Questo è quello che hanno provato nel primo pomeriggio di oggi (26 dicembre) gli otto volontari dell'associazione Valle di Giano, quando hanno visto l'acqua limpida dei laghetti del presepe, da loro creato nella chiesina di San Quirico in Petroio a Valgiano, diventare schiuma a causa di un gesto insensato da parte di ignoti, che vi hanno gettato del detersivo. "Sono affranto, – ha dichiarato Mauro Della Santa, presidente dell'associazione – noi volontari, ci impegniamo da 18 anni per la realizzazione di questo presepe e, proprio quest'anno abbiamo pensato, per avvicinare i visitatori al problema dell'ambiente, di utilizzare materiale naturale e di riciclo tra i quali bonsai secchi e scarti di bosco. Verso le 14 mi trovavo all'esterno della chiesina vestito da Babbo Natale per fare le bruschette, una delle tante iniziative che come associazione portiamo avanti per mantenere questo luogo vivo, quando un volontario mi ha avvisato di questo atto vandalico". Della Santa ha raccontato alla Gazzetta di Lucca di quanta passione, entusiasmo, porti i volontari dell'associazione a impegnarsi, già dall'inizio del mese di settembre, per la creazione del presepe, considerato come uno dei più belli della Lucchesia e caratterizzato da giochi d'acqua e di luce, che accompagnano i visitatori in un paesaggio fiabesco in miniatura. Il presepe di Valgiano ha una superficie di 63 metri quadrati e quest'anno buona parte è occupata anche dall'acqua con un lago centrale e uno più piccolo più varie cascate. "Per rendere l'acqua ancora più limpida – ha evidenziato Della Santa – mettevamo delle pastiglie di cloro che, insieme al detersivo gettato dai vandali, ha fatto reazione e ha creato un mare di schiuma e uno strano odore".

Enrica Bambini, altra volontaria dell'associazione si è sfogata su Facebook dicendo che il gesto di gettare il detersivo nel presepe di Valgiano è da condannare: "Se questo è divertimento...si vergognino, mesi di lavoro...sono senza parole".