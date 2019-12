Cronaca



Auto si ribalta, un ferito

mercoledì, 4 dicembre 2019, 18:22

di gabriele muratori

Fortunatamente senza feriti gravi l'incidente avvenuto questo pomeriggio, verso le 16, sulla via Sarzanese a Nave, di fronte al distributore Esso, dove un'auto che stava procedendo in direzione Viareggio, ha urtato con un'altra parcheggiata sul lato strada per poi sbandare finendo per ribaltarsi completamente sulla corsia opposta.



L'uomo alla guida dell'auto, nel mentre che sopraggiungeva l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca in codice rosso, è riuscito ad uscire dall'abitacolo anche con l'aiuto dei numerosi passanti che si sono fermati per soccorrerlo. Nonostante le lievi ferite e il normale spavento, l'uomo, un cinquantenne che stava rientrando in Versilia da lavoro, è stato comunque trasportato in ospedale per i necessari accertamenti. Sul posto è poi intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi e per dirigere il traffico.