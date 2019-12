Cronaca



Bar Catelli, la storia continua

sabato, 28 dicembre 2019, 19:56

di aldo grandi

Quando, esattamente nel novembre 1989, trent'anni fa, capitammo in questa landa più o meno desolata denominata Lucca, mai avremmo pensato che, sei lustri dopo, saremmo stati ancora qui. Pensavamo ed eravamo convinti che ben altre piazze giornalistiche di prestigio ci avrebbero accolto, Roma e Milano in primis e, a essere onesti, niente altro. Poi, con il trascorrere degli anni, anche quando l'occasione si è presentata, abbiamo scelto di restare in questa città dove molti di coloro che ci capitano finiscono, inevitabilmente, per metterci radici.

Così, durante il nostro lungo viaggio attraverso la redazione della Nazione in piazza del Giglio, secondo piano, prima scrivania di fronte alla porta, più volte ci siamo imbattuti, soprattutto se non solo, telefonicamente, con il bar Catelli, noi che, da basso, appena scese le scale e accanto al cinema omonimo, conoscevamo, per varie ragioni, un altro bar, altrettanto famoso all'epoca, il bar Astra.

Con i Catelli, Giovanni 55 anni e Davide, suo cugino, 49, era la voce che ci univa, ogni qualvolta ed accadeva spesso, che qualcuno riusciva a vincere alla schedina del Totocalcio - bei tempi andati - o al gioco del Lotto. Ancora non esistevano i gratta (molto) e vinci (poco), vera e propria droga e delizia degli anni a venire. Poi, a inizio millennio e forse anche qualcosa di più, finimmo per incontrarci e conoscerci meglio. Ci rendemmo ben presto conto che il bar-ricevitoria sulla via Vecchia Pesciatina, ma con splendido ingresso anche sulla Nuova Pesciatina, era, come sospettavamo, una vera e propria macchina da guerra, per efficienza, per simpatia, per accoglienza, per qualità, per tutto quello che, in sostanza, rende un bar una sorta di punto di ritrovo che caratterizza e calamita una comunità, nel caso quella di San Vito.

In un quartiere dove, a quei tempi, solo a pronunciarne il nome sembrava di doversi nascondere o vergognare, c'era, c'è sempre stato e, ci auguriamo, ci sarà, questo locale che nacque nel 1907 quando Paolo Catelli edificò su quelle che, una volta, erano state le stalle di una delle ville che aveva ospitato Elisa Baciocchi sorella di Napoleone Bonaparte. Dopo Paolo venne Giuseppe e, in seguito, i suoi quattro figli Guglielmo, Lelio, Lorenzo e Lido quindi, a partire dal 1987, la coppia formata da due personaggi straordinari, lucchesi doc, tanta voglia di lavorare poco tempo da perdere, Giovanni Catelli con il cugino Davide.

Due anni più tardi, nel 1989, sbarcò al bar Catelli un giovane di poco più di 15 anni, Simone Massei il quale, mostratosi, evidentemente, degno, divenne poi il gestore, lo è ancora, del bar adiacente la ricevitoria.

E', lo si può dire senza ombra di dubbio, una grande famiglia quella che ruota intorno al Catelli dove ad ogni ora del giorno - la notte sono chiusi - trovi sempre qualcuno che varca le soglie d'ingresso per tentare la fortuna o prendersi un caffè. La ricevitoria di Giovanni e Davide sprizza, fortunatamente, vitalità e gioia da tutti i pori, quando entri ti accorgi subito che sei salito sulla giostra, una giostra che non si ferma mai e dalla quale, a dirla tutta, non vorresti mai scendere vista la velocità, l'efficienza e la professionalità con la quale viaggia senza mai un momento di pausa.

Sia Giovanni sia Davide hanno in comune la passione per il proprio lavoro, la scarsa per non dire nulla abitudine di piangersi addosso, la volontà di reagire colpo su colpo alle avversità e la consapevolezza, che, poi, è anche la cosa più importante, che dal loro lavoro dipende la vita di numerose persone alle loro dipendenze. Questo, forse, in tutti questi anni si è dimenticato o qualcuno ha voluto far finta di dimenticarlo: che il bar Catelli è, innanzitutto, una istituzione che dà lavoro a tanta gente, che rappresenta un punto di riferimento ancor più che di ritrovo per i lucchesi e che, nonostante tutte le volte in cui i ladri hanno provato a rompergli le scatole rubando qui e là, ogni volta ha ricominciato tornando sempre più forte di prima.

Questa è una delle caratteristiche principali che ci hanno fatto progressivamente ammirare, noi nati in Labronia e cresciuti nella capitale, questa gente lucchese che ha fatto, da sempre, della laboriosità, del sacrificio, della perseveranza, della, perché no?, conservazione, doti da cui partire per non tornare mai indietro.

"Cosa posso dire? - dice Giovanni Catelli tentando di rispondere alla domanda su un bilancio di tutti questi anni - Che sono stati anni esplosivi nel corso dei quali non ci siamo mai fermati. A chi vorrei fare gli auguri di queste feste? A mia figlia Sara e a mio nipote Luca augurando loro, di tutto cuore, di fare, un giorno, meglio di noi".

"Sono stati anni passati velocemente - aggiunge Davide - Tutto è andato bene, non ci sono mai stati problemi e noi siamo ancora qua come quando arrivammo nel 1987. Mi associo agli auguri di Giovanni e ci aggiungo tutta la città di Lucca con tutti coloro che vengono a trovarci ogni giorno".

Simone Massei ripercorre i suoi trent'anni passati alla corte di Giovanni e Davide: "Sono arrivato qui che avevo appena 15 anni, un ragazzino. Oggi, a distanza di trent'anni esatti, era il 1989, mi rendo conto che ci ho passato una vita e che non me ne sono accorto. Ho iniziato come dipendente, adesso gestisco il bar del locale con un personale efficientissimo. I miei auguri li voglio fare a tutti i nostri clienti. Se lo meritano loro, ce lo meritiamo noi".