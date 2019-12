Cronaca



Beccati due giovani con attrezzi da scasso nello zaino

sabato, 28 dicembre 2019, 09:15

Un residente di San Concordio ha segnalato alla polizia la presenza di un ragazzo sui 13 anni che, dopo aver citofonato a casa sua con la scusa di cercare un’amica, ha continuato a citofonare ad altre abitazioni nelle vicinanze per poi unirsi ad un altro coetaneo.

La volante, giunta sul posto, ha individuato i due giovani, fratelli di etnia Rom, i quali avevano uno zaino ciascuno. Dato che non fornivano nessuna indicazione utile a rintracciare i genitori, gli agenti hanno dato un’occhiata agli zainetti dentro i quali hanno rinvenuto attrezzi da scasso, in particolare grossi cacciaviti e un cerchio di plastica dura che viene utilizzato per forzare le serrature delle porte blindate.

I due, grazie ai servizi sociali, sono stati affidati ad una comunità per minori, e gli oggetti atti allo scasso sono stati sequestrati. Sono in corso accertamenti per rintracciare i genitori e per valutare i reati a loro carico.