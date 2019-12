Cronaca



Capodanno a Lucca: botti vietati per rispettare gli animali e le persone

lunedì, 30 dicembre 2020, 17:33

L'amministrazione comunale, e in particolare l'assessore Francesco Raspini e il presidente del consiglio comunale, Francesco Battistini, ricordano che, secondo il regolamento di polizia urbana, è vietato accendere, lanciare e far esplodere qualsiasi artificio pirotecnico come petardi, mortaretti, razzetti, fischioni e simili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico fra le 18 del 31 dicembre e le 8 del 1 gennaio di ogni anno, con lo scopo di proteggere gli utenti deboli, quali anziani, bambini, persone particolarmente sensibili per le proprie condizioni di salute, nonché di tutelare gli animali. La sanzione prevista per chi non rispetta il divieto va da un minimo di 150 euro a un massimo di 450 euro.

La tradizionale festa di Capodanno in piazza San Martino vuole essere un momento di condivisione e di gioia, pensato per affermare ancora una volta i valori della pace, del rispetto e dell'amore per il prossimo, sia esso un animale o una persona.