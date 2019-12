Celebrata al "San Luca" la messa di ringraziamento per i donatori di organi e tessuti

Altri articoli in Cronaca

domenica, 15 dicembre 2019, 10:30

Si è svolto ieri sera un nuovo servizio interforze al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado e di consumo di sostanze stupefacenti in centro storico nel fine settimana, nelle zone che gravitano intorno alla movida lucchese

domenica, 15 dicembre 2019, 09:08

La chiamata, al centralino del 118, è scattata alle 4.24 di stanotte e riguardava una donna, residente in via della Canovetta a Lucca, che accusava un forte mal di testa

sabato, 14 dicembre 2019, 16:09

Il pranzo di Natale con i poveri quest’anno sarà ospitato dall’Arcivescovo Mons. Paolo Giulietti nel salone dell’Arcivescovato. Un secondo pranzo si terrà in periferia, presso il centro parrocchiale di Pontetetto Torna

sabato, 14 dicembre 2019, 15:33

Professionisti da tutta Italia hanno partecipato oggi (14 dicembre) al Grand Hotel Guinigi di Lucca per la quindicesima giornata di vestibologia pratica

sabato, 14 dicembre 2019, 14:02

Nella nottata, verso le 3.45, presso la “Cassa di Risparmio di Volterra” del viale San Concordio di Lucca, ignoti hanno fatto saltare il bancomat utilizzando una miscela esplosiva

sabato, 14 dicembre 2019, 10:56

Aggiornamento 118 per alcuni incidenti legati probabilmente anche alla presenza di ghiaccio. Chiamata delle 7.37 per incidente tra via Giusti e via Sottomonte a Massa Macinaia. Due le persone coinvolte