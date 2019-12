Cronaca



"Circuito di Formula 1 in via dei Borelli?": intanto ci rimette la volpe schiacciata senza scampo

mercoledì, 18 dicembre 2019, 19:02

In via dei Borelli, tra Mutigliano e Monte S. Quirico prima o poi ci scappa il morto: fatti i dovuti scongiuri, la gente ha paura per le auto e le moto che sfrecciano a 120 kmh senza dossi né autovelox.

Alla redazione sono arrivate queste immagini scattate questa mattina che ritraggono un bell'esemplare di volpe centrata in piena da un'auto e uccisa sul colpo. Per carità, si tratta di un animale che, probabilmente, ha attraversato la strada e nemmeno sulle strisce, ma il problema è un altro: dalla mattina alla sera, di giorno e di notte sulla strada che da Mutigliano conduce a Sant'Alessio sfrecciano autovetture e moto più camion a velocità assolutamente superiori al limite consentito che è di 50 chilometri all'ora.

Alcuni abitanti hanno chiesto di posizionare dei dossi al comune di Lucca oppure di far intervenire una pattuglia dei vigili urbani munita di autovelox così da misurare, effettivamente, il limite di velocità raggiunto, ma, al momento, non è stato fatto alcunché. La strada, a doppio senso di circolazione, è stretta e priva, la sera, di illuminazione, completamente al buio. Non ci sono marciapiedi e si cammina sul ciclo della via con il rischio, concreto, di fare la stessa fine della volpe.

A questo punto la domanda dei residenti è quella che ci siamo posti anche noi all'inizio: cosa vogliamo aspettare, che ci scappi la tragedia?