Condannato a 12 anni di reclusione l'ultimo dei... mohicani: Rossetti Busa aveva incendiato un distributore Eni e la sede lucchese di CasaPound

martedì, 17 dicembre 2019, 17:01

di aldo grandi

Era l'ultimo o quasi, dei mohicani, per dire che è sempre stato una sorta di irriducibile antagonista del sistema che non ha mai smesso di criticare e di attaccare, anche nelle sedi giudiziarie in cui è stato, negli anni passati, processato. E così è finita con la sentenza di primo grado di condanna a 12 anni di reclusione la vicenda relativa alle accuse nei confronti di Mauro Rossetti Busa, arrestato il 2 febbraio 2018 a Lucca per l’incendio di un distributore ENI e per una molotov contro la sede lucchese di CasaPound.

Il processo si è svolto oggi pomeriggio in corte di assise a Lucca. Busa, 61 anni, in occasione dell'udienza preliminare del gennaio scorso aveva minacciato i legali di CasaPound che si era costituita parte civile nel processo. Busa è stato condannato per i reati di incendio, evasione e fabbricazione di materiale esplosivo, minacce e con l’aggravante della recidiva e della pericolosità sociale.

L'uomo era stato individuato come presunto responsabile degli attentati incendiari dalla Digos di Lucca guidata da Leonardo Leone. La sera in cui commise i due attentati avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. Gli investigatori, una volta visionati i filmati delle videocamere della stazione di servizio, non ebbero dubbi in quanto già indagavano sulla stessa persona. Per di più il fatto che si muovesse in bicicletta era una ulteriore prova a suo carico. Il filmato inoltre aveva permesso di scoprire la sua identità. Infatti, la successiva e immediata perquisizione domiciliare lo trovò con gli abiti ancora zuppi di benzina. Arrestato, fu trasferito in carcere per evasione dagli arresti domiciliari dove si trovava per una serie di reati contro il patrimonio messi a segno insieme a un gruppo di zingari.

Il pubblico ministero aveva chiesto nove anni, ma il giudice Giuseppe Pezzuti gliene ha affibbiati 12.