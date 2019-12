Confartigianato piange la scomparsa di Antonio Querci

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 30 dicembre 2020, 17:53

Per la festa di Capodanno in piazza San Martino a Lucca scattano le limitazioni legate all'utilizzo di contenitori rigidi e all'alcol. Lo dice l'ordinanza firmata oggi dal sindaco

lunedì, 30 dicembre 2020, 17:33

L'amministrazione comunale, e in particolare l'assessore Francesco Raspini e il presidente del consiglio comunale, Francesco Battistini, ricordano che, secondo il regolamento di polizia urbana, è vietato accendere, lanciare e far esplodere qualsiasi artificio pirotecnico come petardi, mortaretti, razzetti, fischioni e simili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico

lunedì, 30 dicembre 2020, 16:27

Intuendo che l’uomo si trovasse su un pullman che nel primo pomeriggio di sabato sarebbe transitato da Lucca, d’intesa e in perfetta sinergia operativa con il personale di quella squadra mobile, sono state condivise le indicazioni necessarie per giungere alla cattura del soggetto

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:10

Le volanti hanno rintracciato in località Cerasomma un tunisino di 19 anni con atteggiamento sospetto che si aggirava in zona. Opportunamente controllato dagli operatori, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina verosimilmente ai fini di spaccio

lunedì, 30 dicembre 2020, 13:36

Sull’A/12, sabato sera, la sezione della polstrada di Lucca ha denunciato un 19enne, nato e residente a Genova, trovato in possesso di marijuana e ketamina, oltre 10 grammi in tutto. Una pattuglia della sottosezione di Viareggio lo ha fermato in prossimità del casello di Carrara, su una Ford Fiesta condotta...

lunedì, 30 dicembre 2020, 13:06

Nella notte tra venerdì e sabato, le volanti hanno arrestato un uomo, italiano, di 45 anni, per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre