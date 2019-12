Cronaca



Dal 2 al 7 dicembre blocco delle udienze al Palazzo di Giustizia

giovedì, 5 dicembre 2019, 18:44

Prosegue anche oggi la battaglia degli avvocati Lucchesi contro la riforma della prescrizione che dovrebbe entrare in vigore nel prossimo mese di gennaio.

Dal 2 al 7 dicembre blocco delle udienze al Palazzo di Giustizia di Lucca salvo per gli imputati detenuti e in custodia cautelare.

L'astensione dalle udienze indetta dall'Unione delle Camere Penali Italiane è dovuta alla stretta opposizione alla riforma della prescrizione contenuta nel dl spazza corrotti, che comporterebbe una sospensione senza fine della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

"I motivi - è scritto in una nota della Camera Penale di Lucca - sono riconducibili al rischio certo di un processo senza fine. Questo perché nessuna norma imporrebbe di fissare in un tempo ragionevole i successivi gradi di giudizio, in assenza di una riforma organica del processo penale e di un aumento del numero dei giudici e del personale di cancelleria; un vero e proprio disastro.Conseguentemente sarebbero lesi gravemente i diritti e le libertà delle persone, imputate o parte civili che siano. Lesi verrebbero anche i diritti delle parti Pensiamo a temi importanti della violenza sulle donne, ai maltrattamenti in famiglia delle parti fisicamente più deboli. Potranno chiedere il risarcimento danni ed esercitare l'azione civile nel processo penale. La vittima dovrà attendere salvo eventuali provvisionali, che le statuizioni civili diventino esecutive e quindi che la sentenza passi in giudicato. Cosa che non potrà avvenire in tempi ragionevoli con il blocco della prescrizione al primo grado di giudizio".

Anche ieri di fronte alla suprema corte di cassazione gli avvocati Treggi di Lucca e Baldini e Taddei di Viareggio hanno illustrato le loro opposizioni alla riforma insieme a molti senatori e deputati in una maratona oratoria che tra il 2 e 7 dicembre coinvolgerà oltre 1000 avvocati.