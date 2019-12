Cronaca



Dalla Romania a Lucca nascosti tra la merce dei camion: scoperto traffico di clandestini

venerdì, 20 dicembre 2019, 09:22

di giuseppe bini

La polizia ha posto fine alla tratta di immigrati con l'arresto di nove persone, tutte straniere, tra cui il capo, un cingalese residente a Lucca. I clandestini stipati in camion arrivavano via terra dalla Romania, da dove erano giunti da Sri Lanka e Bangladesh

Una banda composta da romeni e cingalesi è stata sgominata dagli agenti della squadra mobile di Lucca, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Firenze: nelle ultime ore si sono conclusi gli ultimi arresti, che hanno portato alla custodia cautelare in carcere nove persone, sei cingalesi e 3 rumeni.

A capo del sodalizio criminale un cingalese residente a Lucca, finito nel mirino degli agenti a seguito dell'omicidio avvenuto nell'aprile scorso in centro storico, in via del Toro, dove nell'occasione fu tratto in arresto il fratello.

Gli ordini per portare i clandestini in Italia partivano proprio da Lucca, da dove il quarantottenne Fernando Saman Priyantha Porutotage gestiva la banda, che si avvaleva di un supporto logistico ben strutturato e veniva affiancata da autotrasportatori compiacenti, pagati ben 800 euro a clandestino trasportato, anch'essi finiti in carcere.

Come ha spiegato la dirigente della squadra mobile di Lucca, dottoressa Silvia Cascino, gli immigrati raggiungevano la Romania dallo Sri Lanka e dal Bangladesh, dove grazie ad accordi tra le due nazioni potevano usufruire di un visto turistico o di lavoro temporaneo. Dalla Romania partiva poi il viaggio verso l'Italia, attraverso Ungheria e Slovenia, dove i clandestini venivano "stipati" all'interno di camion telonati adibiti al trasporto di infissi, con il divieto di mangiare, parlare ed utilizzare cellulari. Spesso, per ridurre al minimo i rischi di essere scoperti, non venivano nemmeno concesse soste per bere o per espletare i normali bisogni fisiologici.

I clandestini arrivavano quindi a Milano stremati, con gli arti intorpiditi e le funzioni vitali ridotte al minimo, e da qui venivano trasferiti in un casolare in Monza Brianza, dove rimanevano finchè non fosse stata pagata all'organizzazione la quota dovuta, attraverso bonifici in banche dello Sri Lanka: circa 3500 euro per il viaggio dalla Romania o circa 7 mila per il viaggio partito dall'Asia.

Sempre a Lucca è stato arrestato Cristian Mircea, ritenuto il braccio destro del capo della banda, che teneva i rapporti con la Romania. A tutti gli arrestati viene contestata l’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, mentre al capo della banda, Fernando Saman, viene contestata anche l'estorsione. Non si esitava a ricorrere alla violenza, in caso di mancati o ritardati pagamenti.

Le indagini avevano portato ad effettuare un blitz alla frontiera di Gorizia l'otto settembre scorso: nell'occasione per "liberare" gli immigrati dalle intercapedini ricavate loro tra gli infissi, era stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le indagini hanno scoperto che l'ingresso di clandestini attraverso vie terrestri è gestito da diverse organizzazioni, che garantiscono numeri equiparabili a quelli degli sbarchi. Nello specifico dell'organizzazione criminale appena smantellata, tra agosto e ottobre sono stati portati in Italia 60 clandestini.

Gli immigrati arrivati in Italia al momento sono tutti sotto lo status di richiedenti asilo, mentre altri, di passaggio, venivano trasportati sempre dall'organizzazione verso la frontiera francese.



Foto di Ciprian Gheorghita