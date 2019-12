Cronaca



E' morto il dentista Alessandro Sanna

lunedì, 23 dicembre 2019, 18:07

Nello sgomento e sconcerto di parenti e conoscenti è morto nella notte di sabato scorso il dottor Alessandro Sanna, rinomato medico odontoiatra dentista con ventennale esperienza spesa nei suoi studi professionali a Lucca e Navacchio. Un evento che lascia, chiunque lo conosceva, nel più assoluto dolore in quanto Sanna era uomo solare e pieno di vitalità. Persona sempre dedita al prossimo, infatti proprio il giorno prima della sua morte era tornato da un viaggio in Marocco per aiuto umanitario. Non è stata ancora fissata la data dei funerali. Alla famiglia le condoglianze della redazione della Gazzetta di Lucca.

Ema. Pi.