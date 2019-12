Cronaca



Ennesima mancata raccolta di rifiuti in centro storico

mercoledì, 18 dicembre 2019, 15:57

Ci segnalano alcuni residenti del centro storico che anche oggi la raccolta dei rifiuti è stata eseguita in modo parziale, almeno in quelle zone ove era il giorno del ritiro dei rifiuti organici.



A fronte di varie richieste telefoniche di intervento, gli operatori di Sistema Ambiente hanno detto che la causa del mancato ritiro sarebbe da imputarsi ad un'assemblea dei dipendenti che si è tenuta stamattina.I residenti sono indignati, poiché a fronte del regolare pagamento della Tari, la qualità della raccolta rifiuti in centro storico è sempre più scarsa. Oltretutto i rifiuti organici abbandonati per strada sono preda ambita dei numerosi gabbiani e piccioni che ormai hanno colonizzato la città e che beccano i sacchetti per poi spargere i rifiuti ovunque.



Non c'è da stupirsi quindi se Lucca scende ogni anno nella classifica delle città più vivibili di Italia, visto che l'incuria della pubblica amministrazione verso la città stessa ed i suoi abitanti è quotidianamente sotto gli occhi di tutti.Anche i parchi gioco cittadini sono molto spesso invasi da rifiuti.