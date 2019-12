Cronaca



Fumo in una palazzina, intossicate due famiglie: grave una donna

domenica, 15 dicembre 2019, 09:08

di gabriele muratori

Una brutta vicenda che nella notte tra sabato e domenica ha colpito una famiglia di origini albanesi composta da quattro persone, residente in via della Canovetta a San Pietro a Vico, rimasta coinvolta dal tremendo killer silenzioso del monossido di carbonio.



Tutto è iniziato nel cuore della notte, quando il marito, non vedendo tornare la moglie dal bagno, è andato a controllare se avesse bisogno di aiuto. Aperta la porta del bagno, la moglie era a terra semi incosciente e avvolta nel vomito. Subito la chiamata al 118, che con l'arrivo dell'ambulanza e l'immediato trasporto al pronto soccorso del San Luca, la donna è stata subito visitata per capire da cosa derivasse l'anomala sensazione di malessere. A seguito poi delle analisi, i sanitari dell'ospedale hanno capito che potesse trattarsi proprio di monossido di carbonio. A quel punto sono stati avvisati i vigili del fuoco di Lucca e contemporaneamente anche il padre di famiglia rimasto a casa con i due bimbi più piccoli di 2 e 6 anni, al quale è stato ordinato di uscire subito di casa. Giunti sul posto, i vigili del fuoco, muniti di maschere e di attrezzatura necessaria contro la fuga di gas, hanno subito messo in sicurezza l'ambiente e isolato la vecchia caldaia, mentre il padre e i due bambini, anche loro nel frattempo colti da malessere e vomito, sono stati presi in consegna dall' ambulanza della Misericordia di Lucca, dalla Croce Vedere di Ponte a Moriano e dall' auto medica del 118. Per i tre, oltre alla madre già al San Luca, è stato subito predisposto il veloce trasferimento presso il vicino ospedale di Cisanello per sottoporli tutti al trattamento della camera iperbarica.

In seguito si è notato che c’era del fumo anche nell’appartamento accanto, sempre in via della Canovetta, ed i quattro componenti di quest’altro nucleo familiare sono stati accompagnati per i controlli del caso all’ospedale di Lucca.