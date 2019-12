Cronaca



Furto con complice in carrozzina in via Fillungo

mercoledì, 4 dicembre 2019, 11:54

Due cinquantenni, nel tardo pomeriggio di ieri, sono state scoperte a rubare all'interno del negozio Ipersoap, in centro storico, sperando di non destare sospetti in quanto una di esse si trovava su una carrozzina.

Negozio pieno e scaffali allestiti per il Natale, e le due ladre hanno pensato bene di occultare alcuni "regali" all'interno delle proprie borse, saponi e profumi. Lo stato di non deambulanza non ha però tratto in inganno una commessa del negozio, che si è accorta del furto ed ha cercato di avvisare il responsabile.

È stato a quel punto che le due signore si sono date alla fuga, mescolandosi tra la folla del Fillungo. Quello che doveva essere un motivo per non destare attenzione, una delle due su sedia a rotelle, e quindi poter rubare tranquillamente, è diventato però motivo per essere identificate più facilmente: non ci è voluto molto è una volante della polizia che le ha individuate, trovando la refurtiva in loro possesso.



G. B.