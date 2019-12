Cronaca



Ghiaccio sulle strade, alcuni feriti non gravi in incidenti stradali

sabato, 14 dicembre 2019, 10:56

Aggiornamento 118 per alcuni incidenti legati probabilmente anche alla presenza di ghiaccio. Chiamata delle 7.37 per incidente tra via Giusti e via Sottomonte a Massa Macinaia. Due le persone coinvolte, trasferite in codice giallo al pronto soccorso di Lucca.

Intervenute l'automedica di Lucca e le ambulanze della Misericordia di Massa Macinaia e della Croce Verde di Lucca.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco.



Alia stessa ora chiamata per tamponamento tra auto sulla Via Lodovica all’altezza della prima galleria di Ponte a Moriano.

1 persona coinvolta portata in giallo al pronto soccorso di Lucca.

Intervenuti il 113, la Misericordia di Borgo a Mozzano e Misericordia del Barghigiano. Quest’ultima ambulanza tornando ha trovato altro incidente sulla stessa strada. Altro ferito, quindi, portato anche lui in codice giallo a Lucca.