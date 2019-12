Gli auguri del prefetto alle donne e agli uomini delle forze di polizia

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 27 dicembre 2019, 14:03

Una lunga indignazione da parte di alcuni lettori che lamentano la solita mancanza di controlli relativa ai consueti parcheggi selvaggi in centro storico

giovedì, 26 dicembre 2019, 22:07

Come vi sentireste se, in pochi attimi, il lavoro di tre mesi , peraltro gratuito e fatto solo per il bene della comunità e per portare avanti una tradizione, venisse vanificato da un atto vandalico? Sareste giustamente delusi, amareggiati, arrabbiati? Questo è quello che hanno provato nel primo pomeriggio di...

giovedì, 26 dicembre 2019, 10:07

Benché spostata alla domenica successiva e cambiata la location, si è svolto domenica scorsa il tradizionale "Natale a 4 zampe"

mercoledì, 25 dicembre 2019, 19:21

Duecentotrentanove persone a tavola e poco più di cento volontari, tutti ospitati dall'arcivescovado e, in contemporanea, 86 persone e 38 volontari raccolti a desinare tutti insieme presso il quartiere di Pontetetto

mercoledì, 25 dicembre 2019, 08:45

In clima prenatalizio e con il nuovo anno ormai alle porte, sabato 14 dicembre, nella sala della biblioteca dell’ITE “Carrara”, si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi alle studentesse e agli studenti che hanno superato, l’estate scorsa, gli esami di maturità

mercoledì, 25 dicembre 2019, 08:33

Un ragazzo di 16 anni, Dario D'Alessandro, campione nazionale di nuoto pinnato, in sella a uno scooter, ha perso la vita sulla via Sarzanese