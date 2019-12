Cronaca



Grande affluenza sulle Mura per "Pompieropoli"

domenica, 15 dicembre 2019, 18:31

L'associazione nazionale vigili del fuoco sezione di Lucca in collaborazione con il comando provinciale oggi dalle 10 alle 17 sulle Mura in piazzale Vittorio Emanuele di fronte al Caffè delle Mura, ha incontrato i bambini che hanno avuto modo di svolgere un percorso a ostacoli in cui gli aspiranti pompieri dovevano superare varie prove, con spegnimento di un (finto) incendio con una manichetta che sparava veramente acqua. Alla fine del percorso i piccoli partecipanti hanno ricevuto l'ambito diploma del "Pompiere per un giorno". Dopo il percorso i bambini hanno potuto ammirare i mezzi di soccorso dei pompieri su cui era possibile salire. Un modo divertente per avvicinare i bambini ai vigili del fuoco.



Daniela Nardi