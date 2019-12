Cronaca



Grave operaio ferito in cartiera

martedì, 3 dicembre 2019, 08:55

di gabriele muratori

Un grave incidente è avvenuto questa mattina verso le 08.00 presso la cartiera Modesto Cardella di San Pietro a Vico, dove un operaio di 60 anni, M.P., è rimasto ferito in seguito allo schiacciamento dovuto alla caduta di un cubo di carta da macero.



Secondo le ultime informazioni, una balla di carta macerata sarebbe caduta addosso all'operaio, che era in piedi. A seguito di ciò l'uomo avrebbe effettuato un movimento anomalo con una gamba, procurandosi una sospetta frattura o lesione al livello dell'anca.



L'uomo, addetto allo smistamento dei blocchi di carta, in seguito all'accaduto è stato subito soccorso dai colleghi di lavoro che si trovavano nei paraggi, che dopo averlo liberato hanno contattato il 118. Intervenuta l'automedica e l'ambulanza della Misericordia di Lucca, che dopo aver soccorso e immobilizzato il paziente, l'hanno immediatamente trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Luca in codice rosso ma con parametri buoni.



L'uomo, grave ma fortunatamente cosciente, tra le ferite ha riportato la frattura del bacino. Sul posto i tecnici del servizio prevenzione della Asl per indagare sull'accaduto.