Cronaca



Il circo non si tocca

domenica, 22 dicembre 2019, 16:07

di aldo grandi

Tanti anni fa, anni Sessanta del secolo scorso per intenderci, abitavamo a Scandicci, comune confinante con Firenze, tanta campagna, un centro dove girava, in sostanza, la vita dell'intera comunità alle prese con i problemi, concreti e seri, dell'esistenza, senza telefoni cellulari, tablets, personal computers e, financo, Tv a colori. Solo due canali, inoltre, e programmi che cominciavano nel pomeriggio e finivano, rigorosamente, alla mezzanotte dopodiché, ed era già tanto aver retto fino a quel punto, tutti a letto che l'indomani, senza stress o, comunque, con molto meno stress di adesso, tutti a lavorare e a scuola.

Capitava, a quell'epoca, che durante le serate invernali, nella piazza del mercato, piombassero la classica fiera di turno con tanto di giostre annesse o, soprattutto, il circo che attirava noi bambini come una calamita, curiosi di esplorare un mondo che non solo non avevamo mai visto, ma che nemmeno avevamo mai ipotizzato potesse esistere se non, se ne avevamo voglia, sulle pagine delle enciclopedie di allora, i Quindici e, in particolare, Conoscere, epoche in cui quando volevi trovare il significato o la storia di qualcuno o di qualcosa, eri inevitabilmente costretto a fare uno sforzo mentale e fisico perché di tasti da premere e Internet da consultare non ce n'era nemmeno l'ombra.

Ripensandoci e ricordando, in quegli evi c'erano, effettivamente, storture che oggi, agli animalisti dell'ultim'ora e non solo a loro, farebbero inorridire e anche giustamente. Rammentiamo spettacoli come 'la donna ragno', dove, dopo aver pagato, avevi accesso, varcata la soglia delimitata da una tenda, in una sorta di stanza dove, appesa a una parete, c'era una vedova nera gigantesca dal cui corpo, in plastica, sporgeva la testa di un essere umano, probabilmente un nano utilizzato, questo sì, nel modo più spregevole per catturare attenzione e soldi. Ma non era tutto. Si potevano acquistare pulcini colorati di rosso, viola, azzurro, blu senza che nessun esponente di qualche associazione di protezione degli animali protestasse o qualche vigile urbano intervenisse. Quegli animali, poverini, erano destinata, inevitabilmente, alla morte e pensare che li avevano dipinti con lo spray solo per il gusto di poterli esporre e vendere a quelle famiglie o a quei ragazzi che non si rendevano nemmeno conto di che cosa si trattasse.

Eravamo ignoranti? Molto, ma non era colpa nostra. Non avevamo gli accessi alla conoscenza che ci sono oggi e tutto appariva come una grande scoperta. Nessuno, inoltre, ci veniva a spiegare che anche i pescetti rossi dentro le ampolle di vetro erano delle vittime del consumismo esasperato allora pressoché sconosciuto e nemmeno, particolarmente, ambito.

A Lucca, in questi giorni e tanti, tanti anni più tardi, è sbarcato il Royal Imperial Circus di Elder Dell'Acqua e del suo gruppo di circensi scortati da, è bene dirlo, un... esercito di animali: tre struzzi, due lama, tre cammelli, due zebre, due bufali o roba simile, una giraffa, tre leoni, due tigri, quattro cavalli e non dovremmo dimenticarci altro.

Subito i lucchesi o, almeno, una risicata parte di essi, molto simili, a nostro avviso, alle sardine, forse vegetariani o anche vegani, hanno cominciato a fare un po' di casino sia pure solo attraverso comunicati, annunciando per il 5 gennaio 2020, giorno prima della Befana, una manifestazione contro il circo stesso e l'utilizzo degli animali negli spettacoli.

Continua