Il consueto mercatino di Natale della primaria Pascoli oggi in via Beccheria

giovedì, 19 dicembre 2019, 11:41

di daniela nardi

I tempi, si sa, sono quelli che sono. Tempi di magra per tutti, soprattutto per le scuole pubbliche, che hanno sempre meno risorse a disposizione per l'acquisto di materiali di prima necessità come carta per le stampanti, carta per i bagni, toner.

Ma i genitori della scuola primaria Pascoli, come ogni anno, si sono rimboccati le maniche e insieme ai loro bambini, nel pieno spirito natalizio, hanno realizzato dei lavoretti di Natale di vario genere, che poi hanno messo in vendita dal 10 dicembre presso una stanza nel portico della scuola stessa, messa a disposizione proprio per l'allestimento del mercatino.

L'apertura del mercatino in orario di entrata ed uscita della scuola è stata possibile grazie a un gruppo di mamme volontarie che si sono alternate nel fare da venditrici.



I genitori e i nonni hanno quindi potuto acquistare i lavoretti realizzati magari dai loro figli e nipoti o dai compagni di scuola.

Il piccolo mercato artigianale è stato aperto a scuola sino a ieri 18 dicembre e solo per oggi, pagando il suolo pubblico con parte dei soldi ricavati dal mercatino dello scorso anno, si è trasferito in via Beccheria dove resterà sino a stasera alle 19 circa.



Chiunque può quindi andare a vedere il mercatino e acquistare, con un contributo assolutamente volontario, un piccolo oggetto realizzato dagli alunni della Pascoli, offrendo in questo modo un sostegno concreto alla scuola primaria Pascoli.