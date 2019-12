Il Mercato del Carmine si accende con l'albero di Natale dei Diritti Umani

Altri articoli in Cronaca

martedì, 10 dicembre 2019, 16:20

La Scuola dell’Infanzia Il Cucciolo, la English Primary School, la Scuola Media Internazionale, il Liceo Internazionale Quadriennale e il Liceo Linguistico Byron hanno accolto Mons. Giulietti con canti e riflessioni a tema natalizio e non solo

martedì, 10 dicembre 2019, 09:46

Si è spento alla veneranda età di 93 anni, monsignor Diomede Caselli, direttore del Villaggio del Fanciullo. Molto conosciuto in città, Don Diomede era un punto di riferimento per la storica struttura nata nel secondo dopoguerra come comunità di recupero di ragazzi disagiati.

martedì, 10 dicembre 2019, 09:36

Uno spettacolo teatrale contro tutte le guerre, prodotto da Emergency Ong Onlus e interpretato da Mario Spallino, per la regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui, sarà in scena il 12 dicembre alle ore 21.00 presso la Casa della Memoria e della Pace, in occasione dei 25 anni di Emergency

lunedì, 9 dicembre 2019, 15:53

Oltre al dolore che una persona prova nel vedere un proprio caro malato e con bisogno di assistenza 24 ore su 24 si unisce la rabbia e l'impotenza per non ricevere le giuste risposte dalle istituzioni

lunedì, 9 dicembre 2019, 12:47

Nel corso dell’evento, intitolato “Sanità territoriale: le persone, i professionisti, le esperienze”, Luigi Rossi, direttore di Zona Distretto della Piana di Lucca e presidente di CARD Toscana, ha evidenziato l’importanza di condividere, nei contesti attuali di riorganizzazione dei sistemi sanitari, le tematiche legate ai percorsi per la fragilità e la...

lunedì, 9 dicembre 2019, 11:14

Le due serate di spettacoli di magia organizzate dal Rotary Club presso il Teatro Nieri di Ponte a Moriano con il Club Magico Italiano, si sono concluse con un larga partecipazione di pubblico