Cronaca



Il Natale della Croce Verde di Lucca tra l'inaugurazione dei nuovi mezzi e il 120° pranzo del 25 dicembre

lunedì, 16 dicembre 2019, 22:39

Un Natale da record per la Croce Verde P.A. Lucca: giunge infatti alla 120esima edizione il tradizionale pranzo natalizio, organizzato dall’associazione per persone che vivono un periodo di disagio economico o di solitudine. Per l’occasione, mercoledì 25 dicembre i partecipanti potranno vivere un momento di gioia e condivisione, allietati dal pranzo in compagnia, dal gioco della tombola e dalla consegna di giocattoli per i più piccoli.

Non si tratta dell’unica iniziativa della Croce Verde P.A. Lucca in vista delle feste. Domenica 22 dicembre, alle ore 11.00, presso la sede centrale di viale Castracani si terrà l’inaugurazione di due mezzi, un’autoambulanza ed un doblò attrezzato, che andranno a far parte della flotta a disposizione dell’associazione e dunque della comunità lucchese.

“Il pranzo di Natale è una delle tradizioni a cui teniamo di più – commenta Elisa Ricci, presidente della Croce Verde P.A. Lucca – la celebrazione della 120esima edizione sta ad indicare quanto questa manifestazione sia sentita fin dalle origini dell’associazione, un gesto di solidarietà che restituisce un po’ di serenità a chi ne ha bisogno. Per quanto riguarda l’inaugurazione – continua Ricci - ringrazio la Fondazione Banca del Monte di Lucca per il contributo per il doblò attrezzato e do appuntamento a tutti a domenica mattina: sarà un momento anche per scambiarci gli auguri per le festività in arrivo”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento, che avrà il seguente programma:

Ore 11.00: accoglienza invitati;

Ore 11.15: saluto autorità e taglio del nastro;

Ore 11.30: consegna degli attestati e aperitivo per i presenti.