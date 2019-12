Il video choc della spaccata all'Esselunga di Marlia

Altri articoli in Cronaca

sabato, 7 dicembre 2019, 17:58

Un’ondata di sardine colorate e lo slogan, ripetuto come un mantra, #luccanonsilega. Centinaia di persone si sono ritrovate così, in piazza San Martino, unite nel segno del bene comune, dell’uguaglianza, della solidarietà e della giustizia sociale

sabato, 7 dicembre 2019, 15:29

Nicola Todaro, rappresentante del sindacato Co.Na.Po., esulta per l’annuncio dato dal presidente del consiglio Conte in conferenza stampa sullo stanziamento di un totale di 165 milioni strutturali per sempre per retribuzioni e pensioni dei vigili del fuoco, nella legge di bilancio così suddivisi: 65 milioni dal 2020, 120 milioni dal...

sabato, 7 dicembre 2019, 15:09

E luce sia al Piaggione. Tra poco più di un mese il tratto di strada parallelo al Brennero diventerà vicinale a uso pubblico, quale prolungamento del percorso pedonale/ciclabile proveniente dalla passerella ferroviaria recentemente ristrutturata

sabato, 7 dicembre 2019, 15:05

Negli occhi e nelle parole delle tre mamme di bambini che soffrono di malattie rare in rappresentanza delle oltre 800 persone che, in provincia di Lucca, si trovano ad affrontare queste patologie, c'era il senso dell'importanza del protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina al Centro di Sanità Solidale

sabato, 7 dicembre 2019, 13:48

Lucca ancora protagonista sulla scena internazionale. La città di Fuzhou (7 milioni di abitanti, capoluogo della regione Fujian in Cina) sta ospitando in questi giorni la fiera internazionale del turismo e la conferenza sulla via della seta marittima

sabato, 7 dicembre 2019, 13:44

Un momento di comunità in piazza Grande, uno spettacolo teatrale dedicato a Stefano Cucchi, e ancora film, musica e presentazioni di libri. E' davvero ricco e partecipato il programma che la Città di Lucca dedica quest'anno alle giornate intorno al 10 dicembre: in cui, in tutto il mondo, si ricorda...