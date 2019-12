In restauro la Croce di Borgo Giannotti

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 4 dicembre 2019, 18:34

Partiranno a breve, sotto la direzione di ERP, i lavori all'edificio della ex Circoscrizione 8 a Ponte a Moriano per la realizzazione di nuove case di edilizia residenziale pubblica che andranno ad aumentare il patrimonio comunale dedicato a questa finalità

mercoledì, 4 dicembre 2019, 18:22

Fortunatamente senza feriti gravi l'incidente avvenuto questo pomeriggio, verso le 16, sulla via Sarzanese a Nave, di fronte al distributore Esso, dove un'auto che stava procedendo in direzione Viareggio, ha urtato con un'altra parcheggiata sul lato strada per poi sbandare finendo per ribaltarsi completamente sulla corsia opposta

mercoledì, 4 dicembre 2019, 12:41

Il presidente della provincia Luca Menesini ha infatti firmato in questi giorni il decreto deliberativo che approva il progetto definitivo e lo stanziamento economico per la realizzazione di due campi di calcetto a 5, e di una nuova struttura polifunzionale ad uso degli impianti esterni

mercoledì, 4 dicembre 2019, 11:54

Due cinquantenni, nel tardo pomeriggio di ieri, sono state scoperte a rubare all'interno del negozio Ipersoap, in centro storico, sperando di non destare sospetti in quanto una di esse si trovava su una carrozzina

martedì, 3 dicembre 2019, 20:18

Tre imperdibili appuntamenti animeranno il rifiorito Chiasso Barletti in questo mese di dicembre, le domeniche dell’8, 15 e 22

martedì, 3 dicembre 2019, 17:28

Si terrà nello storico palazzo sede della cassa di Risparmio di Lucca, domenica 8 dicembre, l'inziativa promossa dal Club La Boheme e destinata a reperire fondi per la Croce Rossa