Cronaca



Inaugurate le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

venerdì, 6 dicembre 2019, 14:32

Questa mattina, con il taglio del nastro davanti alla postazione di ricarica in via dei Bacchettoni nel centro storico di Lucca, è stata inaugurata l’intera rete di infrastrutture dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici nel territorio comunale lucchese.

All’evento inaugurale sono intervenuti il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, l’assessore alla mobilità Gabriele Bove, il responsabile e-mobility Toscana di Enel X Lorenzo Bandinelli e il referente affari istituzionali Toscana e Umbria di Enel Emiliano Maratea.

Si tratta di un piano infrastrutturale fortemente innovativo che si compone di 19 infrastrutture – a cui si aggiunge una Fast Charge in viale Carducci nell’ambito del Progetto EVA+, Electric Vehicles Arteries per l’installazione di infrastrutture ricarica sulle strade a lunga percorrenza di Italia e Austria – per un totale di 40 punti di ricarica (due per ogni infrastruttura) e che servirà sia il traffico urbano che extraurbano grazie alla collocazione capillare e ben distribuita nell’intero perimetro del comune di Lucca. Un risultato possibile grazie al protocollo di intesa della durata di 8 anni, sottoscritto da Enel X e Comune di Lucca, per la realizzazione di una capillare rete di ricarica per i mezzi elettrici che dà all’Amministrazione comunale anche l’opportunità di essere una delle città italiane prescelte per attività progettuali ed eventi promozionali nel campo della mobilità sostenibile.

Le infrastrutture, già tutte installate e attive (o nell’ultima fase di attivazione), sono di tipo Pole, di ultima generazione, con due prese che consentono una ricarica fino a 22 kW, agevole e rapida (circa un’ora per un pieno di energia, considerando un mezzo che abbia una capacità di 20 kWh). A questo proposito, Enel X mette a disposizione JuicePass, la app che offre un’interfaccia unica e numerosi servizi (radar con notifiche giornaliere sui nuovi punti di ricarica, rating per valutare l’esperienza di ricarica, performance della sessione per monitorare l’andamento della ricarica in tempo reale) per prenotare e gestire la ricarica del veicolo in ambiente domestico o lavorativo, nonché su un’ampia rete di ricarica pubblica che in Italia conta complessivamente circa 10mila punti di ricarica.

A Lucca, i costi di installazione dei punti di ricarica, della realizzazione dell’area di sosta e della relativa segnaletica verticale ed orizzontale sono a carico di Enel X, cosi come la manutenzione ordinaria delle infrastrutture. Il Comune ha individuato le aree idonee di sua proprietà, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, per la collocazione delle infrastrutture di ricarica.

“Con l’ampia rete di ricarica realizzata a Lucca – ha detto Lorenzo Bandinelli per Enel X – Enel prosegue nell’importante azione di realizzazione di un efficiente ed innovativo sistema infrastrutturale per i veicoli elettrici, distribuito in modo uniforme in tutta la Toscana, che già conta numerose infrastrutture nelle principali città, lungo le arterie di comunicazione e in molte altre località della regione fino alla Toscana costiera.”

“Abbiamo raggiunto un traguardo importante per la mobilità, l’ecologia, l’ambiente e l’innovazione – hanno commentato il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, e l'assessore alla mobilità, Gabriele Bove – grazie all’accordo con Enel X siamo tra i comuni capofila in Italia per una nuova sfida sui temi della qualità dell’aria, della sostenibilità ambientale e della mobilità ecologica e virtuosa, non solo delle merci, ma anche delle persone. Ma non ci fermiamo qui: abbiamo partecipato di recente al bando del Ministero dell’ambiente per razionalizzare e migliorare i trasporti casa-scuola-lavoro, attraverso il coinvolgimento di alcune scuole del territorio e l’adozione di buone pratiche di mobilità, come la condivisione dell’auto, l’utilizzo della bicicletta o l’adesione al pedibus. Nella stessa ottica rientra anche il progetto Life Aspire, che portiamo avanti come ente capofila insieme con Stoccolma e Zara, per realizzare e incentivare il trasporto merci ecologico ed ecosostenibile all'interno del centro storico. Inoltre, siamo stati tra i primi comuni a riconoscere le crisi climatica e a dare il via al percorso dell'Agenda 2030, per ridurre a zero le emissioni di gas serra entro il 2030. Nell'ottica ambientale, siamo impegnati in prima linea con l'Agenda 2030 e con il progetto”.

SCHEDA INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI:

Di seguite le aree in cui sorgono postazioni di ricarica, due per ogni località citata:

Viale Giosuè Carducci – Fast Charge EVA+ Via Alcide De Gasperi Parcheggio Maurizio Mennucci Via Matteotti Via dei Donatori Via Leandro Puccetti Parking Via della Chiesa di Sorbano del Giudice Via Girolamo Savonarola Via Pesciatina - parcheggio cimitero San Vito Via dei Pubblici Macelli (area parcheggio) Piazzale Giovanni Palatucci Via delle Tagliate di San Marco Via di Santa Maria del Giudice (a ridosso del parcheggio posto di fronte al civico 3576) Piazza Chiara Matraini a San Marco (quinto e sesto posto auto a partire dal tratto pedonale di fronte all’ingresso dell’ex ospedale Campo di Marte) Traversa Terza di Via delle Tagliate a San Marco (area parcheggio) Via Giuseppe Mazzini a San Concordio (zona parcheggio di fronte al civico 59 - zona stazione). Parcheggio Mazzini (in prossimità dell’ingresso) Via di Sant'Alessio (zona parcheggio di fronte al civico 1733) Via dei Baccchettoni Via per Camaiore – via della Scogliera (nel tratto in prossimità della Terrazza Guglielmo Petroni)