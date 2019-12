Cronaca



Scuole Esedra, incontro di Natale con l’Arcivescovo Giulietti

martedì, 10 dicembre 2019, 16:20

Oggi martedì 10 dicembre, nell’aula magna del Polo Scolastico Esedra a San Concordio, le Scuole Bilingue di Lucca, il Liceo Internazionale Quadriennale e il Liceo Linguistico Byron hanno ricevuto la gradita visita natalizia del nuovo Arcivescovo di Lucca, Mons. Paolo Giulietti, giovane, carismatico e capace di coinvolgere gli alunni di tutte le età in riflessioni importanti e attuali.

Mons. Giulietti, accompagnato da Chiara e Aldo Casali, ha prima salutato i piccoli del Nido e della Scuola dell’Infanzia “Il Cucciolo”, portando loro i migliori auguri di Natale e rimanendo piacevolmente colpito dalla loro capacità di ascoltare, sia in italiano che in inglese. Gli alunni della English Primary School e della Scuola Media Internazionale hanno invece ricevuto l’arcivescovo in Aula Magna, facendogli ascoltare alcune delle canzoni natalizie più belle, in tre lingue, accompagnate da piano, flauto traverso, coro e solisti.

Sua Eccellenza ha poi parlato ai bambini delle origini del Natale, della sua importanza nella storia, nella cultura, nell’arte e di come celebrarlo significhi riconoscere che “ogni persona è importante, anche se nasce nella periferia del mondo”, in un’altra cultura, non poi così lontana quando è Natale. I bambini, con la loro tipica innocenza, hanno rivolto a Mons. Giulietti diverse domande chiedendo cosa sia per lui il Natale, le origini di Babbo Natale, perché è diventato vescovo e se vorrebbe diventare Papa...

Mons. Giulietti ha poi accolto gli studenti dei Licei Internazionale Quadriennale e Linguistico Byron, che hanno regalato a sua eccellenza due canzoni natalizie, una in inglese e una addirittura in cinese, quarta lingua straniera del LIQ. I ragazzi si sono confrontati a lungo con l’arcivescovo, parlando delle radici del Natale e di come la nascita di un bambino, così “normale” a prima vista, abbia indicato, per la prima volta, l’importanza dell’umanità e dei diritti di ogni singolo individuo, indipendentemente dalla posizione economica, preferenza religiosa o provenienza geografica.

Gli studenti hanno poi invitato Mons. Giulietti a parlare della sua vocazione, della sua opinione sulla storia della Chiesa e soprattutto sul difficile rapporto tra la Chiesa e i giovani, in cerca di guida e invece spesso lasciati a sé stessi.

Altro argomento molto attuale è stato quello del rapporto conflittuale tra Scienza e Fede, e Mons. Giulietti ha spiegato come la Scienza e la tecnologia, di per sé, siano “solo” strumenti, e come sia il modo di usarli a cambiare il corso delle cose. La visita dell’arcivescovo è stata per tutti gli studenti, piccoli e grandi, motivo di riflessione, scintilla di curiosità e desiderio di approfondire gli argomenti trattati, che parlano di diritti umani, internazionalità, consapevolezza di sé e crescita personale.