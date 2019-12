Ispettore arrestato dai colleghi della squadra mobile

Altri articoli in Cronaca

sabato, 7 dicembre 2019, 10:22

Ieri mattina le volanti sono intervenute per una lite in famiglia presso un’abitazione nel Morianese. Non è stata la prima volta che la coppia che vi abita è stata costretta a chiedere aiuto alla polizia a causa dei continui maltrattamenti che subisce dal figlio (M.

sabato, 7 dicembre 2019, 10:02

Ancora segnali di inciviltà al Giardino degli Osservanti, dove a ridosso della vecchia palestra Bacchettoni, sono stato abbandonati due vecchi materassi. Purtroppo i soliti incivili, privi di senso civico, continuano la loro opera di ignoranza, addirittura incuranti della possibilità del ritiro gratuito da parte di Sistema Ambiente

venerdì, 6 dicembre 2019, 15:25

Questa mattina a Ponte a Moriano, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione sulla violenza di genere si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione della "panchina rossa"

venerdì, 6 dicembre 2019, 15:25

Un computer portatile ed un proiettore per facilitare il lavoro del personale del Pronto Soccorso di Lucca e per venire incontro anche alle esigenze dei molti pazienti che usufruiscono ogni giorno di questa struttura

venerdì, 6 dicembre 2019, 14:32

Entra in funzione la rete per il rifornimento dei mezzi elettrici: 19 infrastrutture più una Fast Charge in viale Carducci per il progetto EVA+ per un totale di 40 punti di ricarica dislocate su tutto il territorio comunale

venerdì, 6 dicembre 2019, 13:54

Si è spento ieri pomeriggio dopo una lunga malattia all’età di 75 anni Enrico Romani, uno dei primi soci di Luccasenzabarriere. I funerali si terranno lunedì 9 dicembre alle ore 10 presso la chiesa di Nozzano San Pietro