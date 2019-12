La birreria De Cervesia Taproom-Il Birraio sostiene Luccasenzabarriere

Altri articoli in Cronaca

sabato, 28 dicembre 2019, 09:36

Per la decima volta la nostra città sarà illuminata dalla luce della stella che accompagna i Re Magi, personaggi misteriosi e indagatori del senso della Vita e cercatori di Colui che lo rappresenta: il Signore Gesù

sabato, 28 dicembre 2019, 09:15

Un residente di San Concordio ha segnalato alla polizia la presenza di un ragazzo sui 13 anni che, dopo aver citofonato a casa sua con la scusa di cercare un’amica, ha continuato a citofonare ad altre abitazioni nelle vicinanze per poi unirsi ad un altro coetaneo

sabato, 28 dicembre 2019, 08:46

In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio 2020 le Associazioni, i Movimenti e i Gruppi laicali dell’Arcidiocesi di Lucca vogliono far giungere il loro sostegno alle parole del Papa e alla sua sollecitudine per la pace nel mondo, organizzando la 15aMarcia “Insieme per la pace”

venerdì, 27 dicembre 2019, 17:15

Oltre a divieti e controlli, è cruciale il ruolo di campagne di educazione e responsabilizzazione dei cittadini sui livelli di rumorosità dei giochi pirotecnici e del loro impatto sugli animali

venerdì, 27 dicembre 2019, 14:03

Una lunga indignazione da parte di alcuni lettori che lamentano la solita mancanza di controlli relativa ai consueti parcheggi selvaggi in centro storico

venerdì, 27 dicembre 2019, 13:39

Le vacanze di Natale proseguono ma le sale operative della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza sono costantemente al lavoro