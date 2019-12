La Confartigianato consegna ricavato dalla beneficenza della manifestazione “Pane e...”

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 20 dicembre 2019, 11:20

Ultimi giorni di possibilità di fare shopping natalizio al mercato nel centro storico. E’ infatti aperto fino al 24 prossimo il mercato artigianale in piazza S.Frediano, dove i banchi restano aperti fino alle ore 20

venerdì, 20 dicembre 2019, 09:22

Nove le persone arrestate nel Nord Italia su ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze: sei cittadini dello Sri Lanka e tre rumeni

giovedì, 19 dicembre 2019, 15:27

Chi l'ha detto che a scuola la didattica debba sempre essere svolta in modo tradizionale e a volte, ammettiamolo, anche un po' noioso? Alla scuola primaria Giovanni Pascoli, dell'istituto comprensivo Lucca centro storico, non è così

giovedì, 19 dicembre 2019, 11:41

I tempi, si sa, sono quelli che sono. Tempi di magra per tutti, soprattutto per le scuole pubbliche, che hanno sempre meno risorse a disposizione per l'acquisto di materiali di prima necessità come carta per le stampanti, carta per i bagni, toner

giovedì, 19 dicembre 2019, 09:40

Sono i bimbi di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, recentemente travolta da un tornado che ne ha devastato vite umane e strutture

mercoledì, 18 dicembre 2019, 19:54

Partirà ad inizio anno il servizio fornito componendo il numero telefonico "0583.492003" e denominato "Chiamata Sociale", il progetto di informazioni e sostegno verso le persone anziane