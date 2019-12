Cronaca



La scuola elementare di Sant'Alessio festeggia il Natale con Andare Oltre si può

domenica, 22 dicembre 2019, 15:25

Mattinata di canti ed emozioni alla scuola elementare di Sant'Alessio per il classico scambio degli auguri ed i saluti prima delle vacanze natalizie da parte dei bambini alle proprie insegnanti.

Un'occasione che proprio tutte e tutti gli insegnanti, assieme alla dirigente scolastica, hanno voluto e saputo trasformare in un momento di confronto e di condivisione con le famiglie dei piccoli studenti. Ospiti d'eccezione Iacopo Grisafi e Samuele Cosentino assieme a Domenico Raimondi e Stefano Picchi dell'Associazione Andare Oltre si può.

Nel corso della mattinata i bambini si sono esibiti cantando sulle note di “E' Natale”, “Guarda cosa è successo” e “Andare oltre si può”, brani scritti dal duo Cosentino-Grisafi e divenuti colonne sonore di tutte le attività della stessa associazione che dal 2012 opera sul territorio al fianco dell'associazione DownLucca, dell'associazione “L'amore non conta i cromosomi” e dell'associazione “Luccasenzabarriere” in difesa dei diritti delle persone con disabilità ed in particolare a sostegno dei soggetti con sindrome di Down. “condivisione, contaminazione, scoperta, opportunità, coraggio, sono le parole d'ordine” scrive Cosentino su Fb a commento della mattinata, “e quanto è bello scoprire la grandezza che può stare dentro dei bambini cosi piccoli!”.

Quest'anno, tra l'altro Andare Oltre si può, dopo un lungo periodo in cui ha proposto le proprie istallazioni natalizie luminose nel centro storico cittadino, ha scelto di spostare la propria attività di divulgazione su un piano diverso, che passa proprio attraverso attività di incontro anche nelle scuole, cosi come nelle istituzioni e che concentra l'attenzione sull'annoso tema del “dopo di noi” e dell'inserimento del mondo del lavoro da parte di soggetti svantaggiati.

L'associazione coglie l'occasione anche per ringraziare Francesco Franceschini (presidente del Real Collegio) e la Camera di Commercio per aver reso possibile ai ragazzi dell'associazione DownLucca di svolgere il servizio di accoglienza ed informazione durante i giorni de Il Desco confermando un rapporto di stretta collaborazione che si dice potrà sfociare in una nuova opportunità professionale nell'ambito dell'accoglienza turistica e della cultura.