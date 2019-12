Liceo Paladini, Open Day di Natale

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 18 dicembre 2019, 19:54

Partirà ad inizio anno il servizio fornito componendo il numero telefonico "0583.492003" e denominato "Chiamata Sociale", il progetto di informazioni e sostegno verso le persone anziane

mercoledì, 18 dicembre 2019, 19:45

Al seminario hanno partecipato oltre ad una numerosa rappresentanza del Comando di Lucca colleghi provenienti da tutta la Toscana, personale della Polstrada e dei carabinieri. Ampio l'interesse del partecipanti per le materie trattate

mercoledì, 18 dicembre 2019, 19:17

Cerimonie, concerti, mercatini natalizi, come ogni anno diverse sono le iniziative organizzate a Lucca e nella provincia per festeggiare il Natale. Per fare il punto sulla sicurezza di questi eventi, il prefetto Francesco Esposito ha riunito, oggi, il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

mercoledì, 18 dicembre 2019, 19:02

In via dei Borelli, tra Mutigliano e Monte S. Quirico prima o poi ci scappa il morto: fatti i dovuti scongiuri, la gente ha paura per le auto e le moto che sfrecciano a 120 kmh senza dossi né autovelox

mercoledì, 18 dicembre 2019, 15:57

Ci segnalano alcuni residenti del centro storico che anche oggi la raccolta dei rifiuti è stata eseguita in modo parziale, almeno in quelle zone ove era il giorno del ritiro dei rifiuti organici

mercoledì, 18 dicembre 2019, 15:53

A seguito di un incidente che ha coinvolto due auto, un 40enne è stato trasferito con il Pegaso, in codice rosso, all'ospedale di Cisanello