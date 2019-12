Cronaca



Lucca protagonista alla fiera del turismo e alla conferenza sulla via della seta marittima della città di Fuzhou

sabato, 7 dicembre 2019, 13:48

Lucca ancora protagonista sulla scena internazionale. La città di Fuzhou (7 milioni di abitanti, capoluogo della regione Fujian in Cina) sta ospitando in questi giorni la fiera internazionale del turismo e la conferenza sulla via della seta marittima. Lucca, rappresentata dal vicesindaco Giovanni Lemucchi e dall'assessore allo sviluppo economico Valentina Mercanti, è fra gli invitati alla manifestazione che si è aperta con una parata di carri allegorici dei Paesi partecipanti, dove la nostra città è rappresentata dalla Torre Guinigi.

Fuzhou è un importante porto, punto di partenza cinese della via della seta marittima, che sta registrando incrementi notevoli e per Lucca questo può rappresentare un'importante possibilità di sviluppo futuro. In questo contesto il vicesindaco Lemucchi e l'assessore Mercanti sono intervenuti alla conferenza sulla via della seta e saranno presenti a diversi incontri istituzionali in programma in questi giorni.