Lucca: specialisti da tutta Italia per la quindicesima giornata di Vestibologia pratica

sabato, 14 dicembre 2019, 16:09

Il pranzo di Natale con i poveri quest’anno sarà ospitato dall’Arcivescovo Mons. Paolo Giulietti nel salone dell’Arcivescovato. Un secondo pranzo si terrà in periferia, presso il centro parrocchiale di Pontetetto Torna

sabato, 14 dicembre 2019, 14:02

Nella nottata, verso le 3.45, presso la “Cassa di Risparmio di Volterra” del viale San Concordio di Lucca, ignoti hanno fatto saltare il bancomat utilizzando una miscela esplosiva

sabato, 14 dicembre 2019, 10:56

Aggiornamento 118 per alcuni incidenti legati probabilmente anche alla presenza di ghiaccio. Chiamata delle 7.37 per incidente tra via Giusti e via Sottomonte a Massa Macinaia. Due le persone coinvolte

venerdì, 13 dicembre 2019, 16:26

Nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 dicembre tantissimi eventi per tutti i gusti e tutte le età accenderanno Forte dei Marmi di musiche, luci e colori

venerdì, 13 dicembre 2019, 16:02

Si sblocca l'iter tecnico-finanziario per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca, con la Provincia che stanzia 1 milione e 900 mila euro in più ai 15 milioni già previsti e con il bando di gara in uscita all'inizio del 2020

venerdì, 13 dicembre 2019, 15:53

Disagi per il maltempo a Lucca a seguito dell'abbondante pioggia che è caduta nelle prime ore del pomeriggio. Come si vede dalle foto, alcune strade sono rimaste completamente allagate. Copiosa acqua accumulata anche nella zona delle mura. In centro si segnala la caduta di alcuni frammenti da Palazzo Pretorio