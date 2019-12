Luccasenzabarriere piange la scomparsa del socio Enrico Romani

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 6 dicembre 2019, 15:25

Questa mattina a Ponte a Moriano, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione sulla violenza di genere si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione della "panchina rossa"

venerdì, 6 dicembre 2019, 15:25

Un computer portatile ed un proiettore per facilitare il lavoro del personale del Pronto Soccorso di Lucca e per venire incontro anche alle esigenze dei molti pazienti che usufruiscono ogni giorno di questa struttura

venerdì, 6 dicembre 2019, 14:32

Entra in funzione la rete per il rifornimento dei mezzi elettrici: 19 infrastrutture più una Fast Charge in viale Carducci per il progetto EVA+ per un totale di 40 punti di ricarica dislocate su tutto il territorio comunale

venerdì, 6 dicembre 2019, 12:27

La presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, anche in veste di presedente UNAIE, ha partecipato, lunedì scorso, ai lavori della Commissione Affari esteri del Senato parlando in meritoall'indagine conoscitiva sulle condizioni e sulle esigenze delle comunità degli italiani nel mondo

venerdì, 6 dicembre 2019, 11:36

La provincia di Lucca acquisterà a breve nuovi arredi e moderne attrezzature sportive per alcune palestre collegate alle scuole superiori del territorio gestite dall'ente di Palazzo Ducale. Lo stanziamento è di 180mila euro ed è stato ratificato da un apposito decreto deliberativo firmato dal presidente della provincia Luca Menesini

venerdì, 6 dicembre 2019, 11:35

Un aiuto concreto agli studenti con disabilità in tema di trasporto scolastico, per l'assistenza e per i progetti presentati dalle scuole superiori del territorio