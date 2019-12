Cronaca



Maltratta i genitori con continue richieste di denaro: arrestato

sabato, 7 dicembre 2019, 10:22

Ieri mattina le volanti sono intervenute per una lite in famiglia presso un’abitazione nel Morianese. Non è stata la prima volta che la coppia che vi abita è stata costretta a chiedere aiuto alla polizia a causa dei continui maltrattamenti che subisce dal figlio (M. G.) di 41 anni che vive con loro. Liti dovute soprattutto alle continue richieste di denaro da parte del figlio, nullafacente, che si infuria se non vengono soddisfatte.



Anche ieri, a causa dell’ennesima richiesta di denaro, è scaturita una lite durante la quale il figlio ha colpito la madre e danneggiato gli ambienti familiari per poi allontanarsi. Ricercato dalle volanti, è stato rintracciato poco dopo mentre stava rientrando a casa, ed è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, e condotto presso il carcere di Lucca, in attesa della convalida dell’arresto che si terrà nei prossimi giorni.



La madre, medicata presso il pronto soccorso, ha subito lesioni guaribili in 5 giorni