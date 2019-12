Cronaca



Maltratta la madre con continue richieste di denaro: in carcere

lunedì, 30 dicembre 2020, 13:06

Nella notte tra venerdì e sabato, le volanti hanno arrestato un uomo, italiano, di 45 anni, per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre.



L'uomo, tra l'altro, era già stato arrestato per lo stesso motivo ad agosto. Dopo l'arresto aveva avuto il divieto di avvicinamento alla madre, ma, ciò nonostante, nei successivi mesi ci sono stati dei contatti tra i due e, alla vigilia di Natale, la signora ha accolto l'uomo in casa per passare insieme le feste. Sembrava tutto tranquillo, ma già il giorno dopo sono ripiombati nell'incubo. Il 45enne, infatti, dipendente dall'alcol, ha cominciato a chiedere soldi alla madre per comprare la birra e al rifiuto di lei è andato in escandescenza insultandola; fino a quando, la notte tra venerdì e sabato, dopo che era stato in giro, non ha chiamato la mamma perché lo venisse a prendere con la macchina fuori da un locale. Durante il viaggio di ritorno ha ricominciato a chiederle denaro andando sempre più in escandescenza. Quando sono giunti a casa, la donna, invece di salire nella propria abitazione, si è incamminata verso la vicina caserma dei carabinieri dove ha chiesto aiuto. In pochi minuti sono arrivate le volanti che, una volta entrate in casa, hanno dovuto fronteggiare l'uomo, che, alla presenza degli operatori, ha continuato a minacciare la madre tenendo un comportamento violento e aggressivo anche nei confronti degli stessi militari. In pratica si è svolta la scena fotocopia di quattro mesi prima, per cui gli operatori hanno tratto in arresto l'uomo per maltrattamenti in famiglia.



Oggi si è svolta la convalida dell arresti. Il giudice ha convalidato la custodia cautelare in carcere.